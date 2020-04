Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Verkehrsunfall mit Flucht

Alsenz (ots)

Ein 56-jähriger Verkehrsteilnehmer parkte seinen schwarzen VW Golf Kombi am Samstag, den 11.04.2020, gegen 13.00 Uhr, auf dem Parkplatz im Alten Weg Ecke Brückenstraße in Alsenz. Als er am Sonntag, den 12.04.2020, gegen 13.00 Uhr, wieder zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, bemerkte er, dass dieses auf der Beifahrerseite beschädigt war. Offensichtlich hatte ein weiterer Verkehrsteilnehmer das Fahrzeug beim Ein- oder Ausparken beschädigt und sich unerlaubt von der Unfallstelle entfernt ohne sich um den entstandenen Schaden von ca. 2000 EUR zu kümmern.

Hinweise zur Klärung der Verkehrsunfallflucht werden unter Tel.: 06361 / 9170 an die Polizeiinspektion Rockenhausen erbeten. |pirok

