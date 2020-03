Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Kinderwagen als Tatmittel für Ladendiebstahl genutzt - Bundespolizei ermittelt

Oberhausen (ots)

Drei Frauen (31, 32, 33) entwendeten am Sonntagnachmittag (15. März) um 15.50 Uhr aus einer Drogeriefiliale im Oberhausener Hauptbahnhof, Waren in einem mitgeführten Kinderwagen. Der Ladendetektiv deckte den Diebstahl auf und übergab den Fall an die Bundespolizei. Die drei Frauen aus Deutschland, Mazedonien und Serbien müssen sich nun wegen des Diebstahls im Versuch verantworten.

Der Ladendetektiv beobachtete, wie die drei Frauen arbeitsteilig ein Glas Manuka Honig im Wert von 33 Euro aus dem Regal nahmen und im Kinderwagen versteckten. Eine der Frauen deckte die Tat ab, eine griff ins Regal entnahm die Ware und entfernte die Warensicherungen sowie die Umverpackungen und die andere schob den Kinderwagen und versteckte das Diebesgut.

Der Ladendetektiv informierte die Bundespolizei und behielt die drei Frauen im Auge. Als uniformierte Beamte das Geschäft betraten, versuchte das Trio die Waren wieder aus dem Kinderwagen in die Regale zu räumen. In dem Kinderwagen befand sich Stehlgut im Wert von 148 Euro. Die Frauen wurden nach der Mitnahme zur Dienststelle auf freien Fuß belassen. Ein Strafverfahren wegen des versuchten Diebstahls wurde eingeleitet.

