Polizei Coesfeld

POL-COE: Senden, Dorffeld/ Betrunken unterwegs

Coesfeld (ots)

Betrunken einen Unfall verursacht und Unfallflucht begangen: Gleich zwei Fälle dieser Art haben am Wochenende Polizisten auf der Straße Dorffeld in Senden beschäftigt. Zeugen hatten die Polizei informiert und verhindert, dass die betrunkenen Unfallfahrer ihre Fahrt fortsetzen konnten. Am Freitagnachmittag (30. August, 17.10 Uhr) hatte eine Sendenerin (57) mit ihrem Wagen den Absperrbügel einer Verkehrsinsel auf der Straße Dorffeld gerammt, dabei ihr vorderes Nummernschild verloren und war weiter gefahren. Ein Zeuge rief die Polizei. Einem weiteren Zeugin fiel der Wagen später an der Straße Siebenstücken auf. Er stand zwischen dem Fuß-und Gehweg und der Straße auf einem Grünstreifen. Der Zeuge sprach die Frau hinterm Steuer an und rief die Polizei, da die Sendenerin einen betrunkenen Eindruck machte. Polizisten nahmen die Frau mit zur Wache. Ihr wurden Blutproben entnommen. Sie erwartet jetzt ein Strafverfahren. Am frühen Samstagmorgen (31. August, 3 Uhr) war ein 36-jähriger Sendener beim Abbiegen auf die Straße Dorffeld gegen einen geparkten Wagen gefahren. Dann rangierte er, um offensichtlich weiterzufahren. Zeugen sprachen den Fahrer an, nahmen dessen Fahrzeugschlüssel an sich und alarmierten die Polizei. Nach politivem Atemalkoholtest wurde dem Mann auf der Wache eine Blutprobe entnommen. Den 36-Jährigen erwartet ein Strafverfahren.

