Polizei Coesfeld

POL-COE: Olfen, Hullerner Straße/ Motorradfahrer verletzt

Coesfeld (ots)

Ein Motorradfahrer (65) aus Castrop-Rauxel ist am Sonntagnachmittag (1. September, 16.34 Uhr) bei einem Unfall auf der Hullerner Straße in Olfen verletzt worden. Ein vor ihm fahrender Autofahrer (48) aus Hagen wollte hinter der Verkehrsinsel an der Einmündung Eversumer Straße wenden. Der Kradfahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen, fuhr auf den Pkw auf, durchschlug mit seinem Helm eine Scheibe und stürzte auf die Straße. Ersthelfer kümmerten sich um den Verletzten und riefen Rettungskräfte. Der Rettungsdienst bracht den 65-Jährigen in ein Krankenhaus.

Rückfragen bitte an:



Polizei Coesfeld

Pressestelle



Telefon: 02541-14-290 bis -292

Fax: 02541-14-195

http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell