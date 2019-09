Polizei Coesfeld

POL-COE: Nottuln - Sachbeschädigung an Schulgebäude, Zeugen gesucht

Coesfeld (ots)

In der Zeit von Fr., 30.08.2019, 19.00 Uhr bis Sa., 31.08.2019, 15.30 Uhr,verursachten bislang unbekannte Personen an der St. Martinus Grundschule in Nottuln, St. Amand-Montrond-Straße, verschiedene Sachbeschädigungen. Es wurden Glasflaschen gegen Rolläden geworfen, weitere Flaschen landeten auf dem Dach, wodurch Dachziegel beschädigt wurden. Weiterhin wurde der Schulhof durch zerbrochene Glasflaschen erheblich verschmutzt. Hinweise zu dem Sachverhalt nimmt die Polizei in Dülmen unter Tel. 02594-7930 entgegen.

