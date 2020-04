POL-PDKL: Verkehrsunfall mit leichtverletzten Personen

Polizeidirektion Kaiserslautern

Am Samstag, den 11.04.2020 gegen 17:00 Uhr befuhr ein 23-jähriger Fahrzeugführer die B 420 in Erdesbach von Patersbach kommend in Richtung Ulmet. An der Einmündung Kuselweg bog er nach links ab und übersah hierbei einen entgegenkommenden Motorradfahrer. Es kam zum Zusammenstoß. Der 58-jährige Motorradfahrer und seine 64-jährige Sozia verletzten sich leicht und mussten zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus verbracht werden. Der PKW sowie das Motorrad waren nicht mehr fahrbereit. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 4500 Euro. |pikus

