Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Illegale Müllentsorgung

Langweiler (Kreis Kusel) (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag wird an einem Feldweg im Bereich der B270 unerlaubt Abfall entsorgt. Zum Wiederholten Male nutzen Unbekannte die Dunkelheit, um mehrere Säcke mit Hausrat unentdeckt auf dem Feldweg zu beseitigen. Eine Gefahr für die Umwelt bestand glücklicherweise nicht. Zeugen, die Hinweise zum "Umweltsünder" geben können, werden gebeten sich bei der Polizei in Lauterecken unter der Telefonnummer 06382 - 9110 zu melden. |pilek-MS

