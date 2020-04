Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Ehrlicher Finder gibt Portemonnaie ab

Lauterecken (ots)

In schwierigen Zeiten gibt es glücklicherweise viele gute Menschen! Am Mittwochabend wurde ein verlorenes Portemonnaie bei den Eltern des Verlierers abgeben. Der Inhalt war komplett vorhanden. Der Eigentümer hatte seinen Verlust am Mittwochmittag bei der Polizei angezeigt. Die Börse hatte er bereits am Dienstag verloren, wobei er mehrere Örtlichkeiten für den Verlust in Betracht zog. Die Suche war ergebnislos verlaufen, was insbesondere wegen der in der Börse enthaltenen Ausweis- und Bankkarten nachteilig war. |pilek-AH

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Lauterecken



Telefon: 06382 9110

PILauterecken@Polizei.RLP.de

https://www.polizei.rlp.de/?id=1355



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell