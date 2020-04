Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Jugendgruppe kontrolliert - Rauschgift sichergestellt

Lauterecken (ots)

Beim Auftauchen der Polizeistreife am Bahnhof entfernen sich am Dienstagnachmittag drei Jugendliche an den Gleisen entlang in Richtung Medard. Bei ihrer Kontrolle wurde bei einem 15-Jährigen 0,9 Gramm Marihuana und 0,4 Gramm Haschisch aufgefunden. Hierfür erhält er eine Strafanzeige wegen des Besitzes der Betäubungsmittel. Das Treffen der drei Teenager wird zudem der Ordnungsbehörde bezüglich des Verstoßes gegen die Corona-Bestimmungen gemeldet. Die Polizeiinspektion überprüft neben der originär zuständigen Behörde auch weiterhin bekannte Treffpunkte wie den Bahnhof im Rahmen der Maßnahmen zur Verlangsamung der Corona-Pandemie. |pilek-AH

