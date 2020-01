Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Stadtlohn - Mit Pedelec gestürzt

Stadtlohn (ots)

Leichte Verletzungen erlitt eine 47-jährige Pedelecfahrerin am Dienstag bei einem Verkehrsunfall in Stadtlohn. Die Stadtlohnerin befuhr gegen 08.10 Uhr den Radweg der Straße "Pfeifenofen" in Richtung Burgstraße. Beim Rechtsabbiegen in die Mühlenstraße stürzte die Zweiradfahrerin. Kräfte des Rettungsdienstes brachten die Leichtverletzte in ein Krankenhaus.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Borken

Nadine Hermeling

Telefon: 02861 900 2202

https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell