Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Ladendiebe stehlen iPhone

Bocholt (ots)

Ein iPhone 11 Pro Max im Wert von ca. 1.100 Euro entwendeten noch unbekannte Diebe am Montagnachmittag in einem Fachgeschäft in den Shopping Arkaden. Die beiden Diebe betraten das Geschäft gegen 14.20 Uhr und ließen sich das Telefon zeigen. Es gelang ihnen, den Mitarbeiter abzulenken und das Telefon zu stehlen. Täterbeschreibung: 1. Ca. 20 Jahre alt, ca. 180 - 185 cm groß, bekleidet mit einer roten Jacke der Marke Wellensteyn und einer schwarzen "Bommel-Mütze"

2. Ca. 40 - 50 Jahre alt, ca. 185 - 189 cm groß, bekleidet mit einer schwarzen Jacke der Marke Guess.

Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Bocholt (02871) 2990.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Borken

Pressestelle

Frank Rentmeister

Telefon: 02861-900-2200

https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell