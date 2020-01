Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Isselburg - Einbrecher saß auf Balkon

Isselburg (ots)

Am Sonntagabend wurde die Bewohnerin einer Wohnanlage an der Alleestraße gegen 20.30 Uhr auf einen Mann aufmerksam, der in der Ecke ihres Balkons im Erdgeschoss saß. Sie forderte den Mann auf zu verschwinden, woraufhin dieser über die Balkonbrüstung sprang und humpelnd in Richtung Bruchstraße davonlief.

Am nächsten Tag informierte die Frau den Polizeibezirksdienst. Der Polizeibeamte sah sich den Tatort an und stellte Hebelspuren an der Balkontür fest.

Der Verdächtige wird wie folgt beschrieben: Ca. 160 - 165 cm groß, jünger als 20 Jahre, dunkel gekleidet, Kapuze über den Kopf gezogen.

Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Bocholt (02871) 2990.

