Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Wiesmoor - Unfallflucht auf Parkplatz; Aurich - Radfahrerin leicht verletzt

Altkreis Aurich (ots)

Verkehrsgeschehen

Wiesmoor - Unfallflucht auf Parkplatz

Ein silberner Ford Focus ist bereits am Donnerstag, 25.04., auf einem Parkplatz in Wiesmoor beschädigt worden. Der Schaden entstand zwischen 14 Uhr und 16 Uhr auf dem Parkplatz eines Kaufhauses an der Hauptstraße. Vermutlich fuhr ein Autofahrer beim Ein- oder Ausparken gegen den Wagen und beschädigte ihn vorne links am Kotflügel. Anschließend entfernte er sich von der Unfallstelle, ohne sich um die Regulierung zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizei entgegen unter Telefon 04944 9169110.

Aurich - Radfahrerin leicht verletzt

Zu einem Verkehrsunfall mit einer Radfahrerin und einem Kia-Fahrer ist es am Donnerstagabend in der Fockenbollwerkstraße in Aurich gekommen. Eine 20 Jahre alte Frau aus Aurich fuhr gegen 18:25 Uhr mit ihrem Fahrrad auf die Straße, offenbar ohne auf den Verkehr zu achten. Ein 27 Jahre alter Mann aus Aurich, der mit einem Kia auf der Fockenbollwerkstraße in Richtung Egelser Straße unterwegs war, konnte die Radfahrerin nicht mehr rechtzeitig wahrnehmen. Es kam zum Zusammenstoß in Höhe der Einmündung Jann-Berghaus-Straße. Die Radfahrerin stürzte und wurde leicht verletzt. Der 27-jährige Kia-Fahrer stand offenbar unter dem Einfluss berauschender Mittel. Ein anschließend durchgeführter Drogenvortest verlief positiv auf Cannabis, Kokain und Opiate. Gegen ihn wurde ein Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Pressestelle

Wiebke Baden

Telefon: 04941 606104

E-Mail: pressestelle@pi-aur.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-aur.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell