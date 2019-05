POL-AUR: Wittmund - Auto beschädigt

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Landkreis Wittmund (ots)

Ein blauer VW Golf ist in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch an der Buttstraße in Wittmund beschädigt worden. Unbekannte verschafften sich nach bisherigem Erkenntnisstand zwischen Dienstag, 22 Uhr, und Mittwoch, 0:30 Uhr, Zugang zu dem Hinterhof eines Wohnhauses an der Buttstraße, das sich zwischen der Einmündung Seilerstraße und der Kreuzung Buttstraße/Am Ostermoor befindet. Die Täter beschädigten beide Außenspiegel sowie die Windschutzscheibe des Wagens. Der entstandene Sachschaden liegt schätzungsweise im vierstelligen Bereich. Hinweise nimmt die Polizei entgegen unter Telefon 04462 9110.

