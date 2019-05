Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Norden - Pedelec beschädigt; Norden - Auto beschädigt; Norden - Bus beschädigt

Altkreis Norden (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Norden - Pedelec beschädigt

Unbekannte haben ein Pedelec vor einem Hauseingang in Norden beschädigt. Das Pedelec war am Mittwoch zum Tatzeitpunkt zwischen Mitternacht und 14:15 Uhr vor dem Eingang eines Mehrfamilienhauses am Jan-ten-Doornkaat-Koolmann-Platz abgestellt. Der oder die Täter beschädigten das Pedelec durch Feuer und entwendeten die Fahrradpacktasche. Es entstand Sachschaden schätzungsweise im dreistelligen Bereich. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 04931 9210.

Norden - Auto beschädigt

Ein grüner VW Polo ist am Mittwoch an der Hafenstraße in Norddeich beschädigt worden. Der Wagen war zum Tatzeitpunkt zwischen 9:30 Uhr und 13:30 Uhr auf einem Parkplatz am Bahnhof Norddeich abgestellt. Nach bisherigem Erkenntnisstand warf ein bislang Unbekannter einen Stein gegen die Scheibe der Fahrertür. Der entstandene Sachschaden liegt schätzungsweise im dreistelligen Bereich. Hinweise nimmt die Polizei entgegen unter Telefon 04931 9210.

Norden - Bus beschädigt

Ein Bus ist am Donnerstagmorgen gegen 6:30 Uhr in der Seilerstraße in Norden beschädigt worden. Unbekannte zerstörten dabei offenbar das Fenster des abgestellten Evobus. Es entstand Sachschaden schätzungsweise im vierstelligen Bereich. Hinweise nimmt die Polizei entgegen unter Telefon 04931 9210.

