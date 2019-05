Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Südbrookmerland - Pedelec gestohlen; Südbrookmerland - Lack zerkratzt

Altkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Südbrookmerland - Pedelec gestohlen

Ein anthrazitfarbenes Pedelec ist am Dienstagabend in Südbrookmerland gestohlen worden. Unbekannte entwendeten das gesicherte Pedelec der Marke Gazelle zwischen 20:15 Uhr und 21:30 Uhr von einem Grundstück in der Alt-Münkeboer Straße. Hinweise nimmt die Polizei entgegen unter Telefon 04942 1337.

Südbrookmerland - Lack zerkratzt

Ein schwarzer Golf 7 ist zwischen Dienstag und Mittwoch auf einem Parkplatz in Südbrookmerland beschädigt worden. Unbekannte zerkratzten offenbar den Lack auf der Beifahrerseite. Der Wagen war zum Tatzeitpunkt zwischen Dienstag, 16:30 Uhr, und Mittwoch, 18 Uhr, am Achterumsweg auf dem Parkplatz des Sportplatzes abgestellt. Der entstandene Sachschaden liegt schätzungsweise im dreistelligen Bereich. Hinweise nimmt die Polizei entgegen unter Telefon 04942 1337.

