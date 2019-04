Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Halbemond - Kennzeichen gestohlen

Altkreis Norden (ots)

Halbemond - Kennzeichen gestohlen: Unbekannte Täter entwendeten am Montag, 29.04.2018, zwischen 17.00 Uhr und 22.30 Uhr in Halbemond die beiden Kennzeichen eines VW. Das Fahrzeug stand zur Tatzeit in der Straße Koldehörn vor einem Wohnhaus. Das Kennzeichen lautet NOR-S 136. Sachdienliche Hinweise werden an die Polizei Norden, 04931/9210, erbeten.

