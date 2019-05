Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Südbrookmerland - Unfallflucht auf Parkplatz

Altkreis Aurich (ots)

Verkehrsgeschehen

Ein schwarzer Hyundai ist am Mittwoch auf einem Parkplatz in Südbrookmerland beschädigt worden. Der Verursacher touchierte den Wagen vermutlich beim Ein- oder Ausparken und beschädigte ihn am hinteren Radkasten und Stoßfänger. Der Hyundai war zum Tatzeitpunkt zwischen 16:25 Uhr und 17:25 Uhr auf einem Parkplatz an der Mühlenstraße im Bereich des Mühlenmuseums abgestellt. Der Verursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um die Regulierung des Schadens zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizei entgegen unter Telefon 04942 1337.

