Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Aurich - Alkoholisierter Radfahrer leicht verletzt; Wiesens - Achtjährige bei Verkehrsunfall verletzt; Aurich - Mann von eigenem Auto überrollt; Großefehn - Unter Alkoholeinfluss gefahren

Altkreis Aurich (ots)

Verkehrsgeschehen

Aurich - Alkoholisierter Radfahrer leicht verletzt

Ein 51 Jahre alter Mann aus Ihlow ist am Mittwochmorgen unter Alkoholeinfluss mit dem Fahrrad gestürzt und wurde leicht verletzt. Der Ihlower fuhr gegen 4:45 Uhr auf der Wallinghausener Straße in Richtung Egels, als er auf dem Fahrradweg stürzte. Die Beamten stellten vor Ort einen Atemalkoholwert von 2,0 Promille fest. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Bei der Blutentnahme beleidigte er die Beamten. Es wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet.

Wiesens - Achtjährige bei Verkehrsunfall verletzt

Ein acht Jahre altes Mädchen ist am Mittwochabend bei einem Verkehrsunfall in Wiesens verletzt worden. Das Mädchen aus Aurich fuhr mit seinem Fahrrad gegen 18:20 Uhr auf dem Westermoorweg und wollte die Brockzeteler Straße überqueren. Dabei achtete es offenbar nicht auf den Verkehr und übersah einen 20 Jahre alten Taxifahrer, der auf der Brockzeteler Straße von rechts kam. Es kam zum Zusammenstoß. Die Achtjährige wurde dabei verletzt und musste ins Krankenhaus gebracht werden.

Aurich - Mann von eigenem Auto überrollt

Ein 38 Jahre alter Mann aus Esens ist am Mittwochnachmittag bei einem Verkehrsunfall auf einem Parkplatz in Aurich leicht verletzt worden. Ein 52 Jahre alter Mann aus Hage parkte einen Audi A6 auf dem Parkplatz eines Schnellrestaurants an der Emder Straße. Als der Fahrer gegen 14:25 Uhr aus dem geparkten Wagen ausgestiegen war, rollte das soeben abgestellte Auto rückwärts gegen einen geparkten Hyundai ix20. Der Hyundai kam durch den Anstoß ebenfalls ins Rollen und überrollte den Fuß des 38 Jahre alten Fahrers, der sich zu diesem Zeitpunkt außerhalb des Wagens befand.

Großefehn - Unter Alkoholeinfluss gefahren

Ein 51 Jahre alter Mann aus Wiefelstede ist am Mittwochabend zweimal von der Polizei in Großefehn gestoppt worden. Bei einer Verkehrskontrolle gegen 23:30 Uhr wurde er mit seinem Honda Civic auf der Auricher Landstraße angehalten. Er stand offenbar unter Alkoholeinfluss. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,2 Promille. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt. Darüber hinaus wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein beschlagnahmt. Gegen 0:50 Uhr, in Höhe der Einmündung Dreeskenweg, trafen ihn die Beamten erneut auf der Auricher Landstraße im Auto an, obwohl ihm zuvor die Weiterfahrt untersagt worden war und er nicht mehr im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Es wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Pressestelle

Wiebke Baden

Telefon: 04941 606104

E-Mail: pressestelle@pi-aur.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-aur.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell