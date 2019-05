Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Norden - Autofahrer beschädigt Ampel und flüchtet

Altkreis Norden (ots)

Verkehrsgeschehen

Norden - Autofahrer beschädigt Ampel und flüchtet

Ein unbekannter Autofahrer hat am Donnerstagmorgen eine Ampel in Norden beschädigt und ist anschließend geflüchtet. Nach bisherigem Erkenntnisstand kam der Verursacher gegen 5:30 Uhr auf der Itzendorfer Straße in einer scharfen Linkskurve, in Höhe der Einmündung Lehmweg, von der Fahrbahn ab. Infolgedessen beschädigte er eine Absperrung aus Metall und prallte gegen den Ampelmast. Dabei wurden einzelne Signallampen sowie ein Lautsprecher abgerissen und die umliegende Pflasterung beschädigt. Der Verursacher entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Er fuhr möglicherweise einen schwarzen Opel. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise unter Telefon 04931 9210.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Pressestelle

Wiebke Baden

Telefon: 04941 606104

E-Mail: pressestelle@pi-aur.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-aur.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell