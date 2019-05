POL-AUR: Aurich - Zeugenaufruf nach missglücktem Ladendiebstahl; Aurich - Einbruch in Bürogebäude; Wiesmoor - Motorsense gestohlen

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Kriminalitätsgeschehen

Aurich - Zeugenaufruf nach missglücktem Ladendiebstahl

Drei bislang unbekannte Männer haben am Donnerstagabend versucht, in größerem Umfang Tabakwaren aus einem Discounter in Aurich-Popens zu stehlen. Gegen 19:20 Uhr lenkte einer der Männer die Kassiererin ab, die anderen beiden steckten Tabakwaren im Kassenbereich des Marktes an der Raiffeisenstraße ein. Ein aufmerksamer Kunde beobachtete den Diebstahl, griff lautstark ein und hielt einen der Täter fest. Allen drei Männern gelang jedoch die Flucht. Die Polizei ermittelt und bittet Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall oder zu den Tätern geben können, sich zu melden unter Telefon 04941 606 215.

Aurich - Einbruch in Bürogebäude

In ein Bürogebäude an der Julianenburger Straße in Aurich sind Unbekannte in der Nacht von Donnerstag auf Freitag eingebrochen. Die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu den Büroräumen und durchsuchten Räume und Schränke. Sie entwendeten unter anderem Bargeld. Der Vorfall ereignete sich zwischen Donnerstag, 20 Uhr, und Freitag, 7 Uhr. Die Polizei ermittelt und bittet Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall oder zu den Tätern geben können, sich zu melden unter Telefon 04941 606 215.

Wiesmoor - Motorsense gestohlen

Eine Motorsense der Marke Shindaiwa ist aus einem Geräteschuppen in Wiesmoor gestohlen worden. Unbekannte verschafften sich auf bislang unbekannte Weise Zutritt zu dem Geräteschuppen am Neuen Weg. Der Vorfall ereignete sich zwischen Donnerstag, 11.04., 10 Uhr, und Donnerstag, 25.04., 12 Uhr. Hinweise nimmt die Polizei entgegen unter Telefon 04944 9169110.

