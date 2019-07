Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: Diebstahl eines Bootsanhängers in Neubrandenburg

Neubrandenburg (ots)

In der Zeit vom 19.07.2019 17:00 Uhr bis 23.07.2019 16:30 Uhr kam es in der Genzkower Straße in Neubrandenburg zu einem Diebstahl eines Bootsanhängers.

Der Bootsanhänger der Marke Tema Typ 3 wurde von dem Geschädigten auf einem frei zugänglichen Firmengelände abgestellt. An dem auf Stützen stehenden Anhänger befanden sich keine amtlichen Kennzeichen. Bislang unbekannten Tätern ist es gelungen die angebrachten Sicherungen gewaltsam zu entfernen und den Anhänger zu entwenden. Der Schaden beträgt ca. 2.500EUR.

Die Beamten des Kriminalkommissariats Neubrandenburg haben die Ermittlungen aufgenommen. Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Neubrandenburg unter der Telefonnummer 0395- 5582 5224 entgegen.

