Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: Brand einer Stallanlage in Barkow

Barkow (ots)

Am 23.07.2019 gegen 10:00 Uhr meldete sich ein Hinweisgeber bei der Polizei in Malchin und teilte mit, dass es auf seinem Grundstück in 17091 Barkow zu einem Brand seiner Stallanlage gekommen ist.

Beim Eintreffen der alarmierten Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr stand das Stallgebäude, welches eine Größe von ca. 7x20m besitzt und als Lagerraum genutzt wird, bereits in Flammen. Den Kameraden der Feuerwehr gelang es im Stall befindliche Propangasflaschen zu bergen und den Brand zu löschen. Dennoch brannte das Stallgebäude vollständig aus. Erste Ermittlungen haben ergaben, dass der Grundstücksbesitzer im Bereich der Stallanlage mittels Gasbrenner versucht hatte Unkraut zu vernichten. Dabei griff en die Flammen auf eine hölzerne Stalltür über und es kam zu dem Brand. Eigene Löschversuche des 72-jährigen Besitzers scheiterten. Verletzt wurde niemand.

Im Einsatz befanden sich 44 Kameraden der Feuerwehren aus Altentreptow, Pripsleben, Pinnow, Teetzleben und Tützpatz. Die Schadenshöhe wird auf ca. 15.000EUR geschätzt. Die Beamten der Kriminalkommissariatsaußenstelle Malchin war zur Spurensuche und -sicherung vor Ort im Einsatz. Die Ermittlungen wegen fahrlässiger Brandstiftung wurden aufgenommen.

Rückfragen bitte an:



Kathrin Jähner

Polizeiinspektion Neubrandenburg

Telefon: 0395/5582-5003

E-Mail: pressestelle-pi.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: https://twitter.com/Polizei_MSE

Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell