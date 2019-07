Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: Einbruch in die Werkstatt eines Landwirtschaftsbetriebes

Pripsleben (ots)

Am 20.07.2019 gegen 07:55 Uhr wurde die Polizei über einen Einbruch in die Werkstatt eines Landwirtschaftsbetriebes in der Dorfstraße in Pripsleben in Kenntnis gesetzt.

Nach dem jetzigen Stand der Ermittlungen verschafften sich bislang unbekannte Täter in der Zeit vom 20.07.2019 02:10 Uhr bis 02:45 Uhr widerrechtlich Zutritt auf das umfriedete Gelände und brachen gewaltsam eine Werkstatt auf. Aus der Werkstatt entwendeten die Täter ein Elektroschweißgerät, einen Gewindeschleifer sowie verschiedene Werkzeuge. Der Gesamtschaden beträgt ca. 2.500EUR.

Der Kriminaldauerdienst Neubrandenburg war zur Spurensuche und -sicherung am Tatort im Einsatz. Die Beamten der Kriminalkommissariatsaußenstelle in Malchin haben die weiteren Ermittlungen aufgenommen und bitten um Hinweise aus der Bevölkerung. Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, melden sich bitte bei der Polizei in Malchin unter der Telefonnummer 03994 - 231 224.

