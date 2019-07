Polizei Bielefeld

POL-BI: Einbruch in Grundschule

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld -Stieghorst-

Am Wochenende stiegen Täter an der Detmolder Straße/ Am Wortkamp, in ein Schulgebäude ein. Sie stahlen Geld, zwei Festplatten und Schulsiegel.

Am Freitagabend, den 05.07.2019, verschlossen Reinigungskräfte das Schulgebäude an der Detmolder Straße gegen 19:50 Uhr. Die Einbrecher brachen im Laufe des Wochenendes ein Fenster der Schule auf und stiegen ein. Sie öffneten im Gebäude mehrere Türen gewaltsam, durchsuchten die Räume und verteilten dabei Papiere auf den Fußboden. Mit Geld, zwei Festplatten und Schulsiegeln flüchteten die Täter unerkannt.

Montagmorgen um 06:50 Uhr bemerkte der Hausmeister den Einbruch und informierte die Polizei.

Zeugenhinweise nimmt das Kriminalkommissariat 12 unter 09521-545-0 entgegen.

