Polizei Bielefeld

POL-BI: 4. Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Bielefeld und der Polizei Bielefeld zur Entdeckung eines Drogenlabors in Preußisch Oldendorf

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Minden / Preußisch Oldendorf - Im Zuge der Ermittlungen nahmen Polizeibeamte zwei Tatverdächtige vorläufig fest, für einen der Männer ordnete ein Haftrichter Untersuchungshaft an.

Am Donnerstag, den 04.07.2019, durchsuchten Beamte der Ermittlungskommission Limberg mehrere Wohnungen und Geschäftsräume in Rödinghausen und Preußisch Oldendorf. Die Durchsuchungen standen im Zusammenhang mit dem Drogenlabor, welches am 28.04.2019 nach einem Brand in einer Firmenhalle in Preußisch Oldendorf entdeckt wurde.

Zwei Tatverdächtige wurden vorläufig festgenommen. Bei den Verdächtigen handelt es sich um einen 29-jährigen Mann aus Rödinghausen und um einen 37-jährigen Mann aus Preußisch Oldendorf. Die bisherigen Ermittlungen erhärteten den Verdacht, dass beide Personen an der Ausstattung und Einrichtung des Drogenlabors beteiligt waren.

Während der 29-jährige noch am selben Tag - mangels Haftgrundes - entlassen wurde, ordnete ein Haftrichter des AG Bielefeld die Untersuchungshaft für den 37-jährigen Mann aus Preußisch Oldendorf an.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld

Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Kurt-Schumacher-Straße 46

33615 Bielefeld



Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020

Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021

Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022

Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023

Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3195

Stefan Tiemann (ST), Tel. 0521/545-3222



E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de

https://bielefeld.polizei.nrw/



Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell