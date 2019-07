Polizei Bielefeld

POL-BI: Einbrecher nutzen auf Kipp stehende Fenster

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Stieghorst, Schillingshof - In der Nacht auf Freitag, den 05.07.2019, und in der Nacht auf Samstag, den 06.07.2019, machten sich Einbrecher an auf Kipp stehende Fenster zu schaffen - in einem Fall blieb es bei einem Einbruchsversuch.

Am 05.07.2019, gegen 04:15 Uhr, kletterte ein unbekannter Mann an der Fassade eines Mehrfamilienhauses an der Schneidemühler Straße, nahe der Breslauer Straße, empor. Er stieg auf einen Balkon im ersten Obergeschoss. Dort leerte er zunächst eine Getränkeflasche und beschädigte eine Bank. Daraufhin versuchte er, mit einem Rohr eines Sonnenschirms ein auf Kipp stehendes Fenster aufzuhebeln. Da dies mit einer Zusatzsicherung versehen war, gelang es ihm nicht, das Fenster zu öffnen. Der Bewohner bemerkte den Mann und schlug mit einer Stange auf die rechte Hand des Täters. Dieser flüchtete daraufhin. Der unbekannte Mann war etwa 28 bis 35 Jahre alt und circa 1,80 Meter groß. Er trug schwarzes Haar und hatte eine sportliche Statur. Er hatte ein südländisches Erscheinungsbild.

In der darauffolgenden Nacht, zwischen 00:00 Uhr und 01:00 Uhr, verschaffte sich ein Unbekannter Zugang zu einem Wohnhaus am Bühler Weg. Er stieg über ein auf Kipp stehendes Fenster im Kellerschacht in das Gebäude ein. Dort nahm er sich eine Armbanduhr und flüchtete. Dabei entdeckte ihn der Bewohner des Hauses. Der Unbekannte war circa 170 Meter bis 175 Meter groß und muskulös. Er trug eine Jeans, eine schwarze Jacke, eine Maske oder Mütze sowie einen dunklen Rucksack.

Hinweise zu den Einbrüchen nimmt das Kriminalkommissariat 12 unter der 0521-5450 entgegen.

