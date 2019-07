Polizei Düren

POL-DN: Kollision beim Linksabbiegen

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Jülich (ots)

Auf der Kirchberger Kreuzung kam es gestern Abend zu einem Verkehrsunfall mit zwei Schwerverletzten. Ein 18-jähriger Linksabbieger hatte die Geschwindigkeit eines entgegenkommenden Fahrzeugs falsch eingeschätzt.

Der 18-jährige Fahrzeugführer und seine 16 und 13 Jahre alten Beifahrerinnen aus Köln waren gegen 21:00 Uhr aus Richtung Düren auf der B 56 unterwegs. An der Kreuzung mit der L 241 wollte er nach links in Richtung Kirchberg abbiegen. Vor ihm an der Ampel stand noch ein Wagen, der bei Grünlicht anfuhr und abbog. Auch der Kölner setzte zum Linksabbiegen an, als es zum Zusammenstoß mit dem Wagen einer vorfahrtberechtigten 44-jährigen Dürenerin kam, die aus der Gegenrichtung kam und geradeaus weiter auf der B 56 fahren wollte.

Bei dem Zusammenstoß wurde die 16-jährige Kölnerin schwer verletzt. Auch die 44-Jährige aus Düren wurde mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Der 18-Jährige und die 13-Jährige blieben unverletzt. Beide Fahrzeuge waren so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Die Kreuzung war während der Unfallaufnahme komplett gesperrt. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 16000 Euro.

Rückfragen bitte an:



Polizei Düren

Pressestelle



Telefon: 02421 949-1100

Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell