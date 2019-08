Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg, Mooswald: 29-jähriger Fußgänger mit Messer bedroht und beraubt - Kripo sucht Zeugen

Freiburg (ots)

STADTKREIS FREIBURG

Die Kripo in Freiburg sucht Zeugen zu einem Vorfall, der ihr am Donnerstag (15. August) gemeldet wurde. Demzufolge soll ein 29-jähriger Fußgänger am Donnerstagnachmittag, kurz vor 15 Uhr, im Mooswald zwischen dem Industriegebiet Freiburg-Hochdorf und Freiburg-Landwasser, im Bereich "Lachendämmle" von zwei maskierten Männern mit einem Messer bedroht und zur Herausgabe seines Geldbeutels und seines Rucksacks gezwungen worden sein. Die beiden Unbekannten seien mit Fahrrädern unterwegs gewesen und mit ihrer Beute in Richtung Hochdorf geflüchtet.

Sie werden wie folgt beschrieben:

Täter 1: etwa 190 cm groß, muskulöse Statur, sprach hochdeutsch. Er trug eine schwarze Jacke, blaue Jeans, schwarze Handschuhe und führte ein schwarz-blaues Fahrrad mit sich.

Täter 2: deutlich kleiner, ca. 155 cm groß, schlanke Statur, sprach schlechtes deutsch. Er war bekleidet mit einer braunen Jacke, blauen Jeans und schwarzen Handschuhen. Zum Fahrrad ist nichts Näheres bekannt.

Beide Täter waren jeweils mit einer schwarzen Sturmhaube mit Sehschlitzen maskiert.

Der geraubte Rucksack war schwarz und fehlt bislang ebenso wie ein grauer Regenschirm.

Mögliche Zeugen werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst der Kripo Freiburg unter Telefon 0761/882-5777 in Verbindung zu setzen.

wr

