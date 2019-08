Polizei Homberg

POL-HR: Neukirchen - Holzstapel im Wald abgebrannt - Polizei vermutet Brandstiftung

Homberg (ots)

Neukirchen Holzstapel im Wald abgebrannt - Polizei vermutet Brandstiftung Tatzeit: Donnerstag, 01.08.2019, 23:15 Uhr

Gestern Abend ist im Neukirchener Forst, ca. 1 km von der L 3158 entfernt, ein Holzstapel abgebrannt.

Die Flammen waren so groß, dass ein Mähdrescherfahrer das Feuer um 23:20 Uhr beim Abernten seines Feldes bemerkte und sofort die Feuerwehr informierte. Kurz vor Mitternacht war das Feuer schon gelöscht. Wie die Beamten der Schwalmstädter Streife, die am Brandort eingesetzt waren, berichteten, war ein Holzstapel einer etwa 1,5 x 8 Meter großen Lagerstätte abgebrannt. Durch das Feuer sind drei in der Nähe in Brand geraten. Die Höhe des Schadens und die Brandursache ist nicht bekannt. Eine Brandstiftung wird seitens der Polizei nicht ausgeschlossen.

Hinweise bitte an die Polizeistation Schwalmstadt unter Tel.: 06691-9430. Schulz, PHK - Pressesprecher -

