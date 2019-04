Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Mehlbach (ots)

Am Samstagabend befuhr eine 16-jährige Fahrerin eines Leichtkraftrades die L 388 von Schallodenbach in Richtung Mehlbach, als sie in einer leichten Linkskurve aus bislang unbekannten Gründen die Kontrolle über das Krad verlor und nach rechts von der Fahrbahn abkam. Die junge Fahrerin wurde nur leicht verletzt und durch den Rettungsdienst in das Krankenhaus verbracht. Am Fahrzeug entstand überschaubarer Sachschaden in Höhe von etwa 300 Euro.

