Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Dogern: Diebstahl im Einkaufsmarkt - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Zu einem dreisten Diebstahl kam es am Donnerstag, 15.08.19, gegen 13.30 Uhr, in einem Einkaufsmarkt in Dogern. Hier wurde ein lebensälterer Herr von einem Unbekannten angebettelt. Als der Herr 50 Euro aus seinem Geldbeutel nahm, entnahm der Unbekannte den Schein aus der Hand des Geschädigten und flüchtet aus dem Markt. Das Polizeirevier Waldshut-Tiengen, Tel. 07751 8316-0, sucht Zeugen. Der männliche Dieb soll etwa 25-30 Jahre alt und 170 cm groß gewesen sein. Er wurde als südosteuropäisch beschrieben. Zur Tatzeit trug er einen schwarzen Pullover und ein schwarzes Basecap. Er führte eine Schreibkladde mit sich.

