Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Ketsch: Wohnhausbrand; Ursache unbekannt; Pressemitteilung Nr. 1

Ketsch (ots)

Aus bislang unbekannten Gründen brach am Freitagvormittag, kurz nach 10 Uhr, ein Feuer in einem Mehrfamilienhaus in der Hebelstraße aus.

Nach den derzeitigen Informationen befindet sich niemand mehr im Haus; verletzt wurde niemand.

Die Feuerwehr ist derzeit noch am Löschen. Wie lange die Löscharbeiten noch andauern, ist nicht bekannt.

Die Hebelstraße ist derzeit zwischen Hardtwaldstraße und Kolpingstraße gesperrt.

