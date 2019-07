Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sinsheim/BAB 6: In Sattelauflieger eingebrochen - Zeugen gesucht

Sinsheim/BAB 6 (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag brachen unbekannte Täter auf dem Lkw-Parkplatz der Autobahnraststätte Kraichgau-Süd in den Auflieger eines abgestellten Sattelzugs ein. Die Täter brachen zwischen 20 Uhr und 24 Uhr die hinteren Türen des Sattelaufliegers auf und drangen so ins Innere ein. Hier rissen sie einen der geladenen Transportkartons auf und entwendeten eine unbekannte Anzahl von Versandpäckchen. Die Höhe des entstandenen Schadens ist derzeit noch nicht zu beziffern.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Verkehrskommissariat Walldorf, Tel.: 06227/35826-0 zu melden.

