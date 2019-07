Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Leimen/Rhein-Neckar-Kreis: Einbrecher wird von Hausbewohnern überrascht - Polizei sucht Zeugen

Leimen/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Ein unbekannter Täter brach am frühen Donnerstagnachmittag in ein freistehendes Einfamilienhaus in Leimen ein. Der Einbrecher drang gegen 14 Uhr zunächst über eine verschlossene Gartentür in den rückwärtigen Garten eines Anwesens in der Hamburger Straße. Über die Terrassentür gelangte er in ein Schlafzimmer und begab sich anschließend ins Dachgeschoss. Hier durchsuchte er weitere Räume nach Schmuck und sammelte diesen in einer aufgefundenen Handtasche.

Noch während der Tatausführung kehrte die Hauseigentümerin in Begleitung einer Mitarbeiterin in das Haus zurück und traf dort auf den Einbrecher. Gemeinsam stellten sie ihn zur Rede. Der Unbekannte versuchte daraufhin, an den Frauen vorbei, zu flüchten. Hierbei entrissen ihm die beiden Damen die Handtasche mit dem Schmuck. Anschließend flüchtete er durch die Hauseingangstür auf die Straße, stieg in einen weißen Kleinwagen ein und fuhr schließlich in Richtung Adam-Müller-Straße davon.

Erst jetzt stellte die Geschädigte fest, dass der Unbekannte offenbar zuvor bereits die Geldbörse mit mehreren hundert Euro Bargeld entnommen hatte.

Der Einbrecher wurde von den zwei Frauen wie folgt beschrieben:

- Ca. 20 bis 25 Jahre alt - Ca. 160 bis 165 cm groß - Schlank - Süd- bis südosteuropäisches Erscheinungsbild - Kurze schwarze Haare - Dreitagebart - Weißes T-Shirt und kurze graue Cargo-Hose

Bei dem Fluchtfahrzeug soll es sich um einen weißen, kastenförmigen Kleinwagen mit HD-Kennzeichen gehandelt haben.

Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem flüchtigen Täter verlief ergebnislos.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, bzw. sachdienliche Hinweise zum flüchtigen Täter und dem Fluchtfahrzeuge geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Wiesloch, Tel.: 06222/5709-0 zu melden

