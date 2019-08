Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Radfahrer fährt gegen Autotür

Recklinghausen (ots)

Am Montag, um 21:00 Uhr, parkte ein 42-jähriger Recklinghäuser seinen Pkw an der Lippestraße. Ein 79-jähriger Fahrradfahrer, ebenfalls aus Recklinghausen, wollte an dem stehenden Fahrzeug vorbeifahren. Als der 42-Jährige die Fahrertür öffnete, prallte der Radfahrer gegen die Tür und verletzte sich leicht. Sachschaden ist nicht entstanden. Der Radfahrer wurde zur medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus transportiert.

