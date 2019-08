Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl: Überfall auf Taxizentrale

Recklinghausen (ots)

Am heutigen Morgen, um 04:40 Uhr, betrat ein zunächst unbekannter Täter eine Taxizentrale an der Otto-Hue-Straße. Unter Vorhalt eines Messers forderte er von einem Mitarbeiter Bargeld. Anschließend durchsuchte er die Schubladen in der Ladentheke. Mit Bargeld flüchtete er zu Fuß in Richtung Victoriastraße. Im Umfeld des Tatortes wurde nach dem Täter gefahndet. Ein 31-Jähriger aus Marl konnte als Tatverdächtiger vorläufig festgenommen werden. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

