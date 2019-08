Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Castrop-Rauxel/Marl/Recklinghausen/Bottrop: Unfallfluchten mit Sachschaden

Recklinghausen (ots)

Castrop-Rauxel

In der Zeit von Samstag, 18.30 Uhr bis Sonntag, 16.15 Uhr, fuhr der Fahrer eines unbekannten Fahrzeugs auf der Straße Sonnenschein einen geparkten weißen C-Klasse Mercedes an. Dabei wurde die vordere rechte Stoßstange beschädigt. Es entstand 1.000 Euro Sachschaden. Der Verursacher flüchtete.

Marl

In der Nacht zu Sonntag kam es zu einer Unfallflucht auf dem Parkplatz an der Paul-Baumann-Straße. Hier fuhr der Fahrer eines unbekannten Fahrzeugs in der Zeit von Samstag, 17.30 Uhr bis Sonntag, 6.10 Uhr, einen geparkten grauen 5er BMW an und flüchtete. Am BMW wurde der Heckbereich beschädigt. Der entstandene Schaden wird auf 1.500 Euro geschätzt.

Auf der Siegerlandstraße passierte in der Zeit von Sonntag, 22 Uhr bis Montag, 10.45 Uhr, eine Unfallflucht. Hier fuhr der Fahrer eines unbekannten Fahrzeugs einen geparkten silberfarbenen E-Klasse Mercedes an und beschädigte dabei das Auto vorne rechts, hinter dem Radkasten. Der entstandene Schaden wird auf 2.000 Euro geschätzt.

Recklinghausen

1.000 Euro Sachschaden entstand bei einer Unfallflucht auf der Straße Zum Nonnenberg. Hier fuhr der Fahrer eines unbekannten Fahrzeugs in der Zeit von Samstag, 22 Uhr bis Sonntag, 9.30 Uhr, einen geparkten silberfarbenen Mazda 3 an. Der Verursacher flüchtete.

Bottrop

Auf dem Parkplatz eines Freizeitparks an der Warner Allee fuhr der Fahrer eines unbekannten Fahrzeugs am Sonntag, in der Zeit von 10 bis 19 Uhr, einen blau/grünen Opel Corsa an und flüchtete. Am Corsa entstand 2.500 Euro Sachschaden.

Hinweise erbitten die zuständigen Verkehrskommissariate in Gladbeck (für die Stäte Marl und Bottrop) und Herten (für die Städte Recklinghausen und Castrop-Rauxel) unter Tel. 0800/2361 111.

