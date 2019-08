Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Exhibitionist an der Prosperstraße

Recklinghausen (ots)

Ein 29-jähriger Tatverdächtiger aus Bottrop zeigte , am Samstag gegen 20:40 Uhr, einer 8-Jährigen Bottroperin sein Geschlechtsteil auf einem Spielplatz an der Prosperstraße. Der Mann hatte zunächst auf dem Spielplatz gestanden und dann vor der 8-Jährigen seine Hose und seine Unterhose herunter gezogen. Sie lief anschließend zu einer Familienangehörigen. Der Tatverdächtige konnte in einem nahegelegenen Supermarkt angetroffen und vorläufig festgenommen werden.

