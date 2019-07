Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Edenkoben - Geschädigte/r einer Unfallflucht gesucht!

Edenkoben (ots)

Am 25.07.2019, gegen 12:00 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall in der Parkplatzzufahrt der Sparkasse in der Weinstraße. Hierbei beschädigte eine 63jährige Pkw-Fahrerin aus der Verbandsgemeinde Edenkoben, beim Vorbeifahren, ein, in der Zufahrt, geparktes grünes Fahrzeug. Weitere Informationen zum geparkten Fahrzeug bzw. zum Schaden an diesem liegen nicht vor. Unmittelbar nach dem Zusammenstoß stieg der Fahrer des beschädigten Fahrzeuges in seinen Wagen und fuhr davon, ohne dass die Verursacherin diesen auf den Unfall aufmerksam machen konnte. Da der Unfall erst einen Tag später bei der Polizei gemeldet wurde, wird gegen die Dame wegen Unfallflucht ermittelt.

Der oder die Geschädigte bzw. Zeugen mögen sich bitte mit der Polizeiinspektion Edenkoben unter 06323 955-0 oder per Mail an piedenkoben@polizei.rlp.de in Verbindung setzen.

