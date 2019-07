Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Edenkoben - Unfall mit verletztem Rollerfahrer

Edenkoben (ots)

Am frühen Morgen des 26.07.2019 kam es auf der L516, zwischen Edesheim und Edenkoben zu einem Unfall zwischen einem Pkw und einem Motorroller. Ein 58jähriger Rollerfahrer befuhr die L516 gefolgt von einem 27jährigen Pkw-Fahrer, beide aus dem Raum Landau. Kurz nach der Abzweigung zur Rhodter Straße wollte der Rollerfahrer nach links in einen Wirtschaftsweg abbiegen, zeitgleich setzte der Pkw-Fahrer allerdings zum Überholen an, sodass es zum Zusammenstoß kam. Hierdurch kam der Rollerfahrer zu Fall und verletzte sich leicht. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 2000EUR.

