Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Wehr. Unfallflucht mit 4000 Euro Sachschaden - Polizei sucht Zeugen!

Freiburg (ots)

Seinen silbernen Mercedes GLC stellte am Mittwoch, 14.08.2019, gegen 8 Uhr, ein Mann auf einem großen Parkplatz einer Firma in Brennet am Rhein ab. Als er dann gegen Abend sein Auto in die Garage fuhr, fiel ihm ein Schaden am Heck auf. Dieser beläuft sich auf rund 4000 Euro. Nach Spurenlage dürfte es sich bei dem Verursacherfahrzeug um ein größeres Fahrzeug gehandelt haben. Der Polizeiposten Wehr (07762/80780) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, welche den Unfall beobachtet hatten. Der mögliche Tatzeitraum liegt zwischen 8 und 17.45 Uhr.

md/jk

Medienrückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Jörg Kiefer

Telefon: 07621 176-351

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell