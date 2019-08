Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Breisach und Ihringen - Bei zwei Einbrüchen 38 Räder gestohlen - Zeugenaufruf

Freiburg (ots)

Lkrs. Breisgau-Hochschwarzwald, Breisach/Ihringen - Wie erst nun mitgeteilt wurde, entwendeten bislang Unbekannte zwischen 23. Juli und 01. August 2019 bei einer Firma für Beregnungsanlagen in Breisach, in der Ihringer Landstraße, und in Ihringen, in der Gündlinger Straße, insgesamt 38 Anhängerreifen mitsamt Stahlfelgen im Wert von über 7.000 Euro. Beim Einbruch in Ihringen schnitten die Täter den Zaun auf, beim Einbruch in Breisach dürften sie über den Zaun geklettert sein. Wer hat etwas Verdächtiges gesehen? Wem fiel ein Fahrzeug auf, das für den Abtransport des Diebesgutes verwendet wurde? Hinweise bitte ans Polizeirevier Breisach unter 07667 9117-0.

