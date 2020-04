Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Ausgebrannter Pkw war gestohlen

Schönenberg-Kübelberg (ots)

Der in der Nacht vom 05.04.2020 auf den 06.04.2020 in der Nähe einer KFZ-Verwertungsfirma ausgebrannte Pkw -wir berichteten - war gestohlen. Das Fahrzeug wurde am 22.12.2019 in Theisbergstegen entwendet. Zeugen die im Zusammenhang mit dem brennenden Pkw verdächtige Beobach-tungen gemacht haben, werden gebeten sich mit der Polizei Kusel unter 06381/9190 oder Email: pikusel@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzten. |pikus

