Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich - Geparkter PKW beschädigt/Unfallverursacher flüchtet

Emmerich (ots)

Am Dienstagabend (7. Januar 2020) wurde auf dem Parkplatz eines Mehrfamilienhauses an der Schützenstraße der dort geparkte rote Fiat einer Anwohnerin durch ein anderes Fahrzeug beschädigt. Die Besitzerin hatte den PKW gegen 18:00 Uhr an der Zufahrt zum Parkplatz unbeschädigt abgestellt und wurde gegen 00:05 Uhr auf den Schaden aufmerksam. Der Verursacher entfernte sich vom Unfallort ohne den Schaden zu melden. Hinweise zum Unfallverursacher bitte an die Polizei Emmerich, Telefon 02822 - 7830. (cp)

