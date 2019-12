Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Polizei sucht Eigentümer eines Fahrrades

Hille, Kreis Minden-Lübbecke (ots)

Bereits Anfang August wurde der Polizei der Fund eines herrenlosen Fahrrades in Nordhemmern gemeldet. Da sich bei diesem Rad um Diebesgut handeln könnte, aber bisher kein Besitzer ermittelt werden konnte, bitten die Ermittler um Hinweise zum Eigentümer.

Am Samstag, dem 3. August fand ein Bewohner der Straße "Detzkamp" an seiner Grundstücksmauer ein herrenloses schwarzes Trekkingfahrrad der Marke "Serious" mit der Modellbezeichnung "Sonoran" auf und meldete den Fund der Polizei. Da durch die Überprüfung der Fahrradrahmennummer kein Eigentümer zugeordnet werden konnte, das Fahrrad aber bisher nicht gestohlen gemeldet wurde, bitten die Beamten unter Telefon (0571) 88660 um Hinweise vom Eigentümer, der sein Rad wiedererkennt.

