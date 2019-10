Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl, Kork - An Dach hängengeblieben, Zeugen gesucht

Kehl, Kork (ots)

Nachdem ein noch unbekannter Lastwagen-Fahrer am vergangenen Freitagmorgen an dem Dach eines Hauses hängengeblieben ist und einen Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro verursacht hat, sind die Beamten des Polizeireviers Kehl auf der Suche nach Hinweisgeber. Der von Zeugen als grün und blau beschriebene LKW mit deutschem Kennzeichen soll gegen 9:40 Uhr die Straße `Im Heidgräbel` befahren und hierbei den Zusammenstoß verursacht haben. Das Befahren der Straße ist Lastwagen verboten, weshalb der unbekannte Fahrzeugführer die Strecke verbotswidrig befuhr. Personen, die Hinweise auf den noch unbekannten Brummi-Lenker geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer: 07851 893-0 bei den ermittelnden Beamten zu melden. /ma

