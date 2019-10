Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Betriebserlaubnis erloschen

Lahr (ots)

Infolge eines Zeugenhinweises auf Lärm durch quietschende Autoreifen wurden am Sonntagmittag die Beamten des Polizeireviers Lahr in die Nähe des Flugplatzes gerufen. Beim Eintreffen der Streifenbesatzung konnten um die 15 Personen mit Autos und Krafträdern angetroffen werden. Mit zwei Fahrzeugen wurde offensichtlich gedriftet, so dass deren Reifen so stark abgefahren waren, dass eine sichere Teilnahme am Straßenverkehr nicht mehr möglich erschien. Des Weiteren konnten an den Fahrzeugen diverse andere Veränderungen festgestellt werden, welche zum Erlöschen der Betriebserlaubnis führten. Die Fahrzeughalter erwartet nun jeweils eine Ordnungswidrigkeitenanzeige.

/me

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell