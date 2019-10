Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Zeugenaufruf nach Unfallflucht

Lahr (ots)

In der Gärtnerstraße kam es in der Nacht zum Sonntag mutmaßlich zu einem Verkehrsunfall zwischen einem dort geparkten BMW und einem bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer, der ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern vom Unfallort flüchtete. Die Halterin, welche ihr Fahrzeug ordnungsgemäß im Zeitraum zwischen Samstag, 20 Uhr und Sonntag, 10 Uhr abgestellt hatte, musste am Sonntagmorgen Beschädigungen an der linken Fahrzeugseite feststellen. Der Sachschaden beträgt rund 1500 Euro.

Mögliche Zeugenhinweise nehmen die Beamten des Polizeireviers Lahr unter der Telefonnummer 07821-2770 entgegen.

/me

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell