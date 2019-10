Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Fragwürdige Vorgehensweise

Offenburg (ots)

Die Kontrolle eines 27-jährigen Autofahrers durch Beamte der Bundespolizei endete am Sonntagabend mit mehreren Strafanzeigen und der Gewahrsamnahme durch die Beamten des Polizeireviers Offenburg. Der Mann war gegen 21:55 Uhr in der Schutterwälder Straße den Bundespolizisten aufgefallen, da er dort mehrfach auf und ab fuhr und dabei das Licht am Auto ausgeschaltet hatte. Nach dem Anhalten durch die Bundespolizisten übernahmen deren Offenburger Kollegen des Polizeireviers die weiteren Maßnahmen. Dabei ergab sich, dass der Smart-Fahrer mit nahezu zwei Promille am Steuer des nicht zugelassenen Kleinwagens, mit abgelaufenen Kurzzeitkennzeichen aus dem Jahr 2014, ohne Versicherungsschutz und ohne Führerschein unterwegs war. Während der Mann nach einer Blutentnahme die weitere Nacht in polizeilichem Gewahrsam verbringen musste, wurde der Smart sichergestellt und abgeschleppt. Offenbar versuchte der Mann, seinen eigenen Angaben zu Folge, durch die Taten ins Gefängnis zu kommen. Eine vermeintlich drohende Obdachlosigkeit durch einen bevorstehenden Wohnungsverlust wollte er durch diese äußerst fragwürdige Taktik umgehen.

